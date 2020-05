"Frank de Boer arruinó mi carrera"

Seguramente pocos lo recuerden, pero el turco Caner Erkin pasó en el año 2016 por el Inter de Milán con más pena que gloria. Fue un fichaje estratégico del equipo 'nerazzurro', que lo ató desde el Fenerbahçe sin coste, pero no tuvo oportunidades para demostrar su valía.

En palabras del ahora jugador del Besiktas, Frank de Boer fue el gran culpable de su fracaso. Recordó que no le dio ninguna oportunidad y se sintió casi hasta humillado.

"Pensé que iba a dar un paso adelante, que iba a jugar para ganar títulos, pero la actitud de Frank de Boer hacia mí fue horrible y decepcionante", rememoró el lateral e interior turco.

"Me dejó fuera del equipo como si fuera un juvenil y arruinó mi carrera. Me obligó a entrenar al margen del equipo. Fue una falta de respeto que no llegué a entender. Creo que quería obligarme a marcharme", explicó a 'FCInterNews'.

Tras un tiempo cedido en el Besiktas, el equipo otomano le compró y allí logró recuperar su mejor nivel, mientras De Boer, que solo estuvo 14 partidos a cargo del Inter, ha deambulado desde entonces y ha terminado en la MLS.