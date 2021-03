Frank Kramer dirigirá al Arminia Bielefeld

El Arminia Bielefeld ha fichado como nuevo técnico a Frank Kramer, anunciaron este martes fuentes de este club de la Bundesliga alemana, que el lunes relevó de su puesto a Uwe Neuhaus.

Kramer ha firmado contrato hasta junio de 2023 y se ha puesto ya al frente de los entrenamientos, informó el club.

Neuhaus dejó el cargo el lunes, tras cinco jornadas de la Bundesliga sin victoria y en lucha por evitar el descenso.

El objetivo de Kramer, quien expresó estar motivado ante el nuevo cometido, es invertir la mala racha del equipo, actualmente en el puesto 16 -del total de 18- de la Bundesliga.

Kramer, de 48 años, estaba actualmente sin equipo, tras haber dirigido entre 2019 y 2020 al Red Bull de Salzburgo. Anteriormente entrenó sucesivamente a las Selecciones Alemanas Sub 19, Sub 20 y Sub 18.