Freddy Rincón, detractor número uno de James: volvió a atacarle con dureza

Freddy Rincón ha vuelto a atacar a James Rodríguez. Tras muchos palos, el ex futbolista habló para 'Pulso Sports' del jugador del Everton y no le dedicó las mejores palabras del mundo.

"En Colombia se formó una polémica de él conmigo. A mí me parece un muy buen jugador, pero le hace falta más sacrificio, le hace falta una serie de cosas para llamarlo 'crack", dijo.

También reconoció que no le gustó su egocentrismo a la hora de valorarse como futbolista. "Le preguntaron que quién era el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, él dijo que él. Yo respeto el ego de cada uno, si él cree eso, se le respeta. Pero después en una pregunta sobre todos los jugadores de Colombia, me di cuenta que quería infravalorarme", añadió.

"Yo no tengo nada que conversar con James, primero porque no lo conozco, no soy amigo de él y tiene su concepto de una forma diferente a la mía", subrayó.

Por último, reconoció que nunca diría algo como lo que dijo el futbolista 'toffee'. "Yo jamás voy a decir que soy el mejor jugador en la historia de Colombia, para eso hay muchas personas, nosotros, los jugadores, solo tenemos que hacer nuestro trabajo", concluyó.