Freixa confirmó que el Barça no fichará a Eric García en enero

La Comisión Gestora se reunió con los tres candidatos a la presidencia del Barça el viernes. Tenían varios temas que tratar.

Uno de ellos, el posible fichaje de Eric García. Freixa concretó en una rueda de prensa telemática que el central del Manchester City Eric García, que acaba contrato el 30 de junio, no llegará este mes de enero como se estaba especulando. Podría llegar gratis este verano. "Llegamos al acuerdo de no ficharlo en este mercado de invierno y no se habló de ningún otro nombre", informó el candidato.

Será, sin duda, un disgusto para Koeman. El técnico se siente decepcionado ya que considera que necesitaría un central más en equipo para lo que resta de curso.

En otro oden de cosas, se mostró satisfecho con su proyecto. "Nosotros no contábamos. Hemos hecho la campaña más austera y los socios fieles han hablado y han cambiado una tendencia interesada de que solo fuesen dos candidatos", añadió en este sentido Freixa, refiriéndose a Joan Laporta y Víctor Font.

Además, consideró que en las elecciones del club azulgrana finalmente habrá "dos modelos: uno que tiene determinados apoyos políticos, económicos y mediáticos, y otro el nuestro, que es independiente y pone por delante de todo al club y a sus socios y socias".

Por otro lado, Freixa confirmó que los candidatos y la Gestora consensuaron en la reunión sobre el aplazamiento de las elecciones "que la mejor fecha" para celebrarlas "puede ser el 7 de marzo, añadiendo la posibilidad de poner puntos de votación en las capitales de comarca y pidiendo a la Generalitat que haga el cambio legislativo para que se pueda votar por correo".

Según Freixa, "el viernes empezó un periodo que finalizará el 7 de marzo en el que hay que buscar el consenso entre los tres candidatos".

Para él, el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu es el que "ha llevado a esta situación en la que una Comisión Gestora sin el poder de tener todas las atribuciones para actuar tiene que estar gestionando el club en un momento tan complicado". Y añadió que "la Comisión Gestora, que está haciendo un trabajo desagradecido, tiene todo el apoyo" de su candidatura.

Freixa también opinó sobre el hecho de que tan solo cuatro (los tres candidatos y Xavi Vilajoana) de los nueve precandidatos hayan finalizado el proceso de validación de firmas: "Los otros cinco no han estado a la altura del mejor club del mundo".