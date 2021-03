Laporta también pidió respeto por la presunción de inocencia

El 'Barçagate' ha vuelto a sacudir los cimientos del Camp Nou. A menos de una semana para que se decida el nuevo presidente del club, la policía detuvo a Josep Maria Bartomeu.

También fueron detenidos Jaume Masferrer, ex director del área de la presidencia, Óscar Grau, actual director general del club, y Román Gómez Ponti, director de los Servicios Jurídicos.

Y Toni Freixa, uno de los tres candidatos a la presidencia del Barcelona, reaccionó pocos minutos después con un mensaje en redes sociales: "Demasiada gente queriendo hacer daño al Barça".

"No lo permitiremos. Nunca caminarás solo", agregó el catalán en una publicación que, cómo no, se volvió viral cuestión de segundos.

También tomó la palabra Joan Laporta: "Primero, la presunción de inocencia. No es una buena noticia ni una noticia agradable para el Barça, ya que esta persona ha sido presidente del FC Barcelona".

"Si bien no tuvo una gestión buena, no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente", agregó durante su paso por 'Lleida UA1'.

Minutos después, Laporta volvió a referirse a lo sucedido: "Lamentamos estos hechos que perjudican a la imagen y reputación del club".

"Queremos mostrar el máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales. También por la presunción de inocencia", agregó.