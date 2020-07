Freixa volvió a la carga: "Todas las jugadas dudosas han caído del lado del Madrid"

El habitualmente polémico Toni Freixa, ex directivo del FC Barcelona, se reafirmó en su tesis sobre que los árbitros estarían favoreciendo al Real Madrid en este regreso de LaLiga Santander. El catalán lo hizo en su paso por el programa 'A Diario', matinal de 'Radio Marca'.

"Hay circunstancias que apoyan las tesis de que se les favorece. Estamos en un país donde la gente pone querellas por cualquier cosa y para mí lo que está sucediendo tras el confinamiento con el VAR es digno de estudio", sostuvo Freixa.

"Están sucediendo cosas que todo el mundo ve... y no solo los barcelonistas. En las jugadas dudosas todo ha caído siempre del mismo lado y yo eso no lo había visto nunca", incidió.

El ex directivo 'culé' fue noticia después de criticar frontalmente el papel de los árbitros teóricamente a favor del conjunto blanco. Lo hizo en sus redes sociales, tras el Real Madrid-Alavés, donde aseguró que el penalti señalado sobre Ferland Mendy fue "de querella".

"No tengo por costumbre twittear cosas del Real Madrid si no afectan directamente al Barça", explicó Freixa, que quitó hierro a sus palabras: "Tengo muy buenos amigos madridistas y no hay ningún problema... el fútbol no es tan trascendente y estoy convencido de que no falto al respeto".

Respecto a lo que le viene al Barça, que podría ver a los de Zidane levantar el título liguero este jueves, el ex directivo parafraseó a Joan Laporta: "Diría aquello de 'no estamos tan mal', aunque se quiera describir la situación como apocalíptica. Es cierto que está terminando un ciclo ganador que está durando muchísimo y hay que planificar el futuro".