"Fue agridulce, pero vamos a dejarnos de tonterías, estamos en la final"

Thiago Alcántara desfiló por la zona mixta al término del choque. No ocultó que la imagen desplegada no fue la mejor, pero la dejó en segundo plano tras un 0-3 que devuelve al Bayern a una final de Champions siete años después.

"En un momento de la segunda parte estábamos incómodos por el cansancio y por el marcador a favor, pero supimos controlarlo bien. Fue algo agridulce, pero vamos a dejarnos de tonterías, que estamos en la final de la Champions", aseguró el hispanobrasileño.

Además, Thiago se abonó también a esa teoría por encima del pleno de triunfos en la competición y cualquier posiibilidad de récord.

"No queremos saber de imbatibilidad. Vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más aún en la final. Como decimos en España, la final no se juega, se gana. Estamos tranquilos, jugamos bien, la alegría la tenemos dentro del vestuario, pero no hace falta alardear de ella", aseguró.