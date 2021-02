"Fue bueno no tener que jugar con el Everton tras la lesión de Van Dijk"

La lesión de Virgil van Dijk fue un golpe durísimo para el Liverpool, que este sábado (18:30) se reencuentra con el Everton. Jürgen Klopp dice que no afronta el derbi con ganas de venganza, aunque eso es porque ya ha pasado el tiempo suficiente.

No escondió el técnico 'red' su rabia en el momento: "Fue bueno no tener que jugar contra el Everton después de la lesión de Van Dijk, digámoslo así. Somos todos seres humanos, pero por supuesto que aquello no estuvo bien".

Aun así, cree que su equipo es lo suficientemente profesional como para no distraerse con ese asunto: "Eso ya es agua pasada, no pensamos más en ello. Aun así, esto sigue siendo un derbi e iremos motivados para rendir al mayor nivel y jugar el mejor fútbol que podamos".

Cuestionado por el Everton, Klopp alabó a su técnico, Carlo Ancelotti: "Un entrenador como Carlo ayudaría a cualquier equipo del mundo. Están más cerca de nosotros que nunca. El Everton ha tenido buenos equipos en los últimos años, pero según la tabla están más cerca que nunca".

Jürgen Klopp también tuvo palabras para Alisson, altamente criticado por sus errores contra Manchester City y Leicester: "Alisson es humano y lo ha demostrado en los dos últimos partidos, pero no hay problema. Son gajes del oficio y él lo ve así".

"Es lo suficientemente inteligente como para ignorar los errores, que son algo completamente normal. Podemos confiar en su actitud y en su concentración", concluyó el entrenador del Liverpool.