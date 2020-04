Fue campeón del fútbol paraguayo y ahora quiere enseñar ¡matemáticas!

Glacinei Martins, aquel recordado jugador brasileño que hizo historia en el fútbol paraguayo con auténticos golazos, el 'Inca', el referente que jugó más de una década en Paraguay, el campeón.

Ese Glacinei Martins que todo fiel seguidor de Cerro Porteño recuerda quiere pasarse ahora... ¡a las matemáticas! Sí, leen bien. Porque tras haber sumado de tres en tres sobre el césped, ahora quiere hacerlo desde las aulas.

En unas declaraciones concedidas a 'AM1120' de Asunción, el campeón con Cerro Porteño y Nacional lo desveló, recordando, además, quiénes eran sus referenes en el torneo guaraní.

"Jugadores que siempre me gustaron en mi puesto, en mi época en el Paraguay, fueron Roberto Acuña, Carlos Humberto Paredes, Ángel Ortiz y Patito Aquino. En la actualidad tengo que ser sincero, no tengo ninguno en mente del fútbol paraguayo", explicó.

Y confesó: "Quiero estudiar ahora para convertirme en profesor matemáticas. Me gustaría si un club me llama dedicarme a la gestión, pero no me gusta lo de ser técnico".

"Yo considero que mis mejores momentos fueron con Cerro y Nacional", sentenció el brasileño de 46 años, que defendió, además de los clubes ya mencionados, los colores de Olimpia, Sol de América y Sportivo San Lorenzo.