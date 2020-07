"Fue chocante conocer a Messi; a Cristiano siempre lo admiraré"

Lucas Ocampos ofreció unas declaraciones al diario 'Olé' en las que pudo hacer un repaso a su carrera como jugador profesional, además de su actual momento en el Sevilla.

El extremo izquierdo de 26 años quiso comenzar hablando de su relación con Leo Messi, al que conoció en la concentración con Argentina: "Para mí fue chocante el primer día. Lo había conocido cuando jugamos en contra, pero nada de compartir vestuario y esas cosas... Primero a uno lo choca porque siempre lo digo, es un jugador y una persona que pese a todo lo que conlleva ser Messi, te hace sentir normal. Uno obviamente lo ve como como un Dios, es la realidad, y él te hace sentir uno más, partícipe del momento".

"Yo creo que él ve muchos espacios, mejor que otros jugadores. Él ve los espacios que otros no ven. Soy un jugador de ir mucho a la espalda y al espacio, me sirve un montón, es mi juego, me gusta tirar diagonales, moverme. Él encuentra ese pase que muchos no lo encuentran, y eso me sirve un montón", añadió.

El ex jugador del Olympique de Marsella también tuvo tiempo de hablar de Balotelli: "Balotelli es un fenómeno. La gente piensa que es un loco, pero es un loco lindo. Es un jugador que hacer reír mucho al vestuario, y dentro de la cancha te aporta un montón de cosas. Te divertís, es un personaje, un personaje diario que todo lo que hace es para que el grupo esté bien. Y la verdad es que anécdotas no tengo muchas, siempre lo invitaba a a casa y venía a los asados. Y te morías de risa, un personaje".

Además, desveló que era un gran seguidor de Cristiano Ronaldo cuando era pequeño: "Yo era muy fan cuando era chico, porque ya estaba en el momento que entendía más el fútbol. En el 2009, cuando el Manchester United de Cristiano era furor, estaba Carlitos Tevez también. Me acuerdo de que había un ciber cerca de casa, veía videos, intentaba practicar... La verdad es que es un jugador que siempre me gustó y siempre lo admiré, obviamente".

Un total de 16 goles ha celebrado Ocampos esta temporada con el conjunto hispalense en 38 partidos oficiales: "Desde que soy profesional, es el momento en el que mejor estoy y en el que mejor me siento. Es el que más disfruto también, es un año en que viví un montón de cosas hermosas y me siento muy bien".

"Mi sueño es terminar entrando en la Champions con el Sevilla y poder jugar un partido oficial con la Selección, que estaba convocado para las eliminatorias y se terminó suspendiendo por el coronavirus. Obviamente, jugar un Mundial es el sueño de cualquiera, pero hay que trabajar porque falta todavía falta mucho", sentenció Ocampos.