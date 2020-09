"Fue frustrante no jugar en un equipo que ganó tantas cosas"

Luciano Lollo estaba llamado a ser uno de los hombres clave de Marcelo Gallardo en su ciclo en River Plate, pero las lesiones constantes se lo impidieron.

"Fue algo muy difícil: estar en el plantel que ganó tantas cosas y no haber podido jugar fue frustrante", comentó el zaguero en su llegada a Banfield, equipo en el que ya militó como cedido.

Aun así, se mostró muy agradecido por todo el tratamiento que le dieron en Núñez: "Me tocó sufrir, con muchas lesiones, pero el club fue muy serio y me supo contener. Siempre me dieron la mejor atención médica".

Pero él nunca se rindió. "Lo más sencillo hubiera sido abandonar y tirar la toalla, pero me repuse y hoy puedo seguir jugando", añadió el nuevo jugador del 'Taladro'.