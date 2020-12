"Fue parejo, Boca tuvo oportunidades..."

Racing superó a Boca en el partido de ida de los cuartos de final por 1-0 y dejó la pelota sobre el tejado 'xeneize', que tendrá que reaccionar en la vuelta. De ello habló Russo en su conferencia de prensa después del encuentro.

"Fue un partido trabajado, parejo, tuvimos ocasiones nosotros. Ellos lo buscaron de otra forma, se encontraron con un gol y lo manejaron bien. Así son los partidos de cuartos de final. Racing juega de esta manera", resaltó ante los medios.

"Era un duelo parejo, Boca tuvo oportunidades en los últimos 20 minutos del primer tiempo y pudo haber desnivelado. Hay que seguir, forma parte del juego...", añadió el técnico 'xeneize'.

Sobre la polémica y la posible roja a Malgarejo, no quiso entrar: "Hay que verlas de nuevo, son muy difíciles. Boca en el primer tiempo lo superó, podría haber terminado con otro resultado".

"No me puedo detener en eso, tengo que volver a ver la jugada más tranquilo. Yo me fijo mucho en lo mío, hay cosas del equipo que me gustaron y cosas que no. Son dos partidos de 90 minutos", cerró.