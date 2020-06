"Fue triste escuchar que yo no estaba comprometido"

Jackson Martínez aterrizó en el Atlético de Madrid al dejar el Oporto y a cambio de 35 millones de euros. Al colombiano lo querían para aumentar el nivel en el ataque, sobre todo por los números que había hecho en Portugal.

En la temporada anterior, Jackson Martínez firmó 32 goles y cinco asistencias en 42 partidos, unos números que se esfumaron cuando pisó el Vicente Calderón. Él mismo lo admite.

"Tenía un gran apoyo. Sin embargo, las cosas empezaron a no funcionar muy bien. Lo importante es adaptarse a un equipo y yo no me adapté. Fue triste cuando me fui, además de escuchar a los compañeros que yo no estaba comprometido con el equipo", contó en unas palabras recogidas por 'Marca Claro'.

El 'cafetero' hizo las maletas de nuevo para irse a China, al Guangzhou Evergrande, en el que tampoco tuvo la participación deseada. Su carrera pasó de ser un puñal a divagar y perder esa pólvora con la que maravilló al fútbol portugués.

Jackson Martínez recordó un episodio racista en el aeropuerto de Madrid-Barajas. "Tuve una experiencia desagradable. En el aeropuerto, agarro una bandeja vacía y el señor que tenía delante puso su celular y su correa en mi bandeja sin que yo me diera cuenta. Al depositar yo mis cosas, el hombre agarra su móvil y lo saca y me dice que esa era suya de mala manera. El hombre de seguridad le dice que no hay problema en compartir y este hombre respondió que no compartía con negros", explicó Jackson Martínez.

Ahora, el delantero se encuentra en el Portimonense, donde intenta recuperar la continuidad y un papel importante en un equipo europeo.