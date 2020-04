"Fue una situación difícil en el Barça, parece que me empujaron al Madrid"

En una entrevista para el diario 'AS', Luis Milla recordó su etapa como futbolista. El mediocentro comenzó en la cantera del Barcelona y con 23 años se marchó al Real Madrid.

"Tuve la sensación de que me empujaron a ir al Madrid. Me quedé sin ir a la selección y hubo mucho ruido mediático y yo pasé cinco o seis meses complicados. No jugaba porque el entonces entrenador del Barcelona tomó una serie de decisiones que tenían que ver más con el club y lo que pensaba él que en mi beneficio", explicó.

Luis Milla aseguró que en el conjunto blanco estuvo siete años "muy buenos", a pesar de que al poco tiempo de llegar tuvo que hacer frente a una rotura del cruzado. En su primer curso solo dusputó seis partidos.

En cuanto a cuál es mejor cantera, Luis Milla resaltó el gran trabajo y las virtudes de cada una de ellas antes de pasar a analizar el fútbol de Guardiola.

"El Barça de Guardiola hizo un grandísimo fútbol porque él le da una vuelta de tuerca al estilo de Cruyff y lo lleva a cotas superlativas. El fútbol evoluciona y el Liverpool también es capaz de sorprender con un ritmo vertiginoso en las transiciones", prosiguió.

Acabando, Luis Milla insistió en que lo más importante es la salud y que se jugará a puerta cerrada: "No tengo dudas de que se va a jugar a puerta cerrada porque no puede ser de otra manera, pero vamos a ver cuándo se puede volver a entrenar y cómo. Va a ser complicado volver a la acompetición".