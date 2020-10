Fuenlabrada y Castellón se quedan con ganas de más

Ni el Fuenlabrada ni el Castellón estarán satisfechos con el punto sumado. Uno porque marcó antes y otro porque lo mereció más después. Aunque si hubo alguien que se quedó con ganas de más fue la afición, tanto del club madrileño como del castellonense. Porque si algo tuvo el duelo del Fernando Torres fue emoción: una batalla entre dos equipos que se vaciaron sobre el terreno de juego y que terminaron mostrando la bandera blanca.

Era la primera vez en la historia que ambos conjuntos se enfrentaban en partido oficial y deberemos seguir esperando para escribir el nombre del primer vencedor en un encuentro entre estos dos equipos. El empate, no osbtante, sirvió para que los dos constatasen el buen arranque cuajado en esta LaLiga SmartBank 2020-21.

El combinado dirigido por Óscar Cano comenzó volcando sus acciones de ataque por el costado zurdo, donde Marc Mateu acostumbró a protagonizar la mayoría de las acciones ofensivas de los albinegros y donde posteriormente le relevó Joseph Señé. Ellos fueron los que llevaron el peligro hacia la portería defendida por Pol Freixanet durante los primeros compases.

El Fuenla fue ganando terreno con el paso de los minutos hasta conseguir embotellar a los visitantes contra su portería. Los de Sandoval practicaron un fútbol directo y cuajaron tanto una gran primera mitad como un irregular segundo acto en el que entregaron la batuta y quedaron a merced del Castellón. Mula, Franchu y Pathé Ciss, las amenazas locales en los primeros 45 minutos de juego.

Y al final fue Cristóbal Márquez quien tuvo el honor de inaugurar el electrónico merced a una salida en falso de Álvaro Campos, que se marchó de su zona de confort pero no se atrevió a despejar el envío de Mula. Y en el rechace, el mediocentro 'kiriko' cruzó el disparo para abrir la lata. Reclamaron un posible fuera de juego en la acción, pero Aboubakary Kanté ni tocó el balón ni estaba adelantado.

El guante de Marc Mateu, un punto y algo más

El Castellón no le perdió la cara al encuentro y comenzó el segundo acto del mismo modo que se despidió del primero, con la portería rival en el punto de mira. Fue en este momento en el que Marc Mateu hizo gala del guante que tiene en la bota izquierda para surtir de caramelos el área del Fuenlabrada. Y en uno de ellos, Adrián Lapeña se desquitó de Pol Valentín para firmar las tablas.

No les pudo venir mejor el empate a los 'orelluts', que disfrutaron entonces de su mejor momento en el Fernando Torres. La mayoría de las oportunidades de peligro llegaron desde el saque de esquina, con un Marc Mateu infalible desde el córner. No estuvieron igual de acertados Rafa Gálvez y Lapeña, que no acertaron a darle la estocada al conjunto madrileño.

Después del arreón de los albinegros, tanto Sandoval como Óscar Cano comenzaron a dar por bueno el empate y dieron entrada en el campo a futbolistas con los que buscaron más contención en el juego. Y la encontraron: el ritmo del partido se enfrió, las pulsaciones cayeron vertiginosamente y Fuenlabrada y Castellón firmaron el armisticio la primera vez que se vieron las caras.