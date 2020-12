"Fui el primero en matar a De Ligt, pero está entre los mejores del mundo"

En unas declaraciones concedidas a 'Bobo TV', el ex futbolista italiano Antonio Cassano no dudó en reconocer que no pensó nada bueno de Matthijs de Ligt cuando aterrizó en Turín en 2019.

"Fue el primero en matar a De Ligt porque siempre hacía uno más que Bertoldo. Pero en mi opinión ahora, viendo a los defensores de los equipos más potentes, está entre los mejores del mundo", comentó el ex jugador profesional.

Y añadió sobre el joven jugador de la Juve: "El Bayen, Inter, United y City no tienen centrales fuertes como él. Sergio Ramos, Varane y De Ligt son los tres mejores defensores del mundo".

El ex jugador del Ajax, pese a tener tan solo 21 años, ya se ha ganado el cariño de la afición italiana gracias a sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego. En lo que va de curso, ha jugado ocho partidos. En la pasada temporada llegó a participar en 39.