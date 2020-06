"Fui un privilegiado de no jugar contra Messi"

Los 'Clásicos' de los años 90 y principios del nuevo siglo estuvieron marcados por los duelos que libraron los Sanchís, Hierro o Helguera con Rivaldo, Kluivert o Saviola, entre muchos otros.

Pero el malagueño, por suerte, no tuvo que jugar contra Messi. Así lo aseguró en una entrevista en 'Radio Continental': "Me considero un privilegiado de no haber jugado contra Leo Messi porque, a buen seguro, me habría puesto en apuros en más de una ocasión".

En la charla, el ex jugador y también técnico, seleccionador en España en el Mundial de Rusia después de la salida de Lopetegui, también habló del fútbol argentino y de aquella Copa Intercontinental perdida ante Boca.

"Era difícil quitarle la pelota a Riquelme, supo en todo el momento cómo manejar el juego. Nosotros llegamos a Tokio después de un partido y Boca estuvo tres semanas preparándose. Salimos muy fríos y pronto nos encontramos con el 0-2", explicó.

Eso sí, aseguró que aprendieron de la derrota: "Aquella derrota con Boca nos enseñó y ayudó mucho para ganar las siguientes Champions League".

Finalmente, Hierro se confesó un gran admirador de Diego Armando Maradona, contra quien sí pudo jugar en los años 90.