Funes Mori se puso a la altura de Lautaro y el Kun

En unas declaraciones concedidas a 'Fox Sports México', Funes Mori, jugador argentino de Monterrey, no dudó en ponerse a la altura de los mismísimos Lautaro Martínez y el Kun Agüero.

Y es que el experimentado delantero de 29 años se ve preparado para defender los colores de la 'Albiceleste': "Siempre trato de hacer lo mejor para mí y el club. Siento que todavía tengo una oportunidad de poder jugar en Selección, hay jugadores a nivel mundial de Argentina que son top, pero no me creo menos que ellos".

"Si me toca estar voy a estar a la altura, he pasado muchas cosas en el futbol y siento que estoy en el mejor momento para poder tener una oportunidad. Si llega, llega y si no, no me voy a poner loco", añadió.

En sus cinco temporadas en la Liga Mexicana, el mendocino ha llegado a contar con minutos en 205 partidos oficiales, en los que ha anotado la friolera de 106 goles.