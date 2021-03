Fuster apuesta "al 100%" por la salvación

El talentoso jugador del Albacete hablo a pocos días de disputar un transcendental choque en el Carlos Belmonte. Habló sin tapujos y con claridad de todos los temas, empezando por el partido en sí. "No vamos a negar que es un partido muy importante. Diría incluso que hasta el día de hoy el más importante. Lo vamos a afrontar como un partido vital, pero no una final, porque si ganamos después tendremos que seguir ganando partidos. Final será el último día", señaló.

"Va a ser un partido muy duro. Ellos vendrán a puntuar también porque lo necesitan. Es un rival directo. Tenemos que ir a ganar y a por ello vamos a ir. Queremos y necesitamos sumar los tres puntos. Otra cosa no nos vale", añadió.

Y es que un triunfo se antoja necesario tanto a nivel clasificatorio como anímico. "Cuando un equipo no gana con asiduidad, no puede estar contento. Necesitamos puntos, pero este es un vestuario unido que sabe lo que tiene que hacer para salir de ahí pero eso es lo más importante".

Fuster espera aportar en la posición que sea ya que lo importante es el colectivo. "Lo puedo hacer bien en las dos posiciones. Es verdad que me gusta jugar más arriba, pero las veces que no he estado bien en banda ha sido culpa mía. Lo que necesite el míster de mí, lo va a tener".

También habló sobre el regreso de Álvaro Jiménez. "Siempre queremos tener a todos los compañeros en el campo. Álvaro aporta muchísimo, no solo en el campo, también fuera de él. Aporta alegría al equipo cada día. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta". Y cerró su comparecencia con un mensaje lleno de optimismo. "No tengo ninguna duda, creo al 100% que nos vamos a salvar".