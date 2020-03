Futbolista de afición y médica de profesión: "Estamos obligadas a doblar turnos"

La futbolista de la UD Yátova Paula Grau, que compagina su afición por el fútbol con su puesto de médico de atención primaria en un centro hospitalario de Utiel, explicó que en la lucha contra el coronavirus ella se centra en atender las llamadas de los pacientes y visitar a los más graves para comprobar su estado de salud.

"Hay muchísimo trabajo, sobre todo en llamadas y asistencia en domicilio para tomar muestras. Los casos que evolucionan favorablemente los seguimos en contacto telefónico. Los que evolucionan mal, vamos al domicilio y exploramos para valorar si hay que mandarlos al hospital o ponerles tratamiento en casa", dijo Grau en unas declaraciones al sitio web oficial de la Federación Valenciana de Fútbol (FFCV).

Paula Grau, que formó parte de la Selección Valenciana Femenina entre 2004 y 2008, jugó en el Levante UD hasta los 19 años y ahora juega en el equipo de su pueblo en Primera Regional, reconoció que el cansancio les pasa factura porque se han visto obligadas a doblar turnos por el contagio del personal sanitario.

"Nos hemos visto obligados a doblar turnos, a cubrir guardias de compañeros que se han contagiado, a hacernos cargo de residencia y se va acumulando el cansancio. Nuestro sistema sanitario es muy bueno, pero creo que se debería de desprivatizar mucho más. Se han tomado las medidas correctas pero quizás un poco tarde", sentenció la futbolista y médico valenciana.

Su trabajo y el hecho de que se hayan suspendido las competiciones y entrenamientos le mantiene alejada del deporte, aunque Grau confesó que ya echa de menos jugar a fútbol. "Con tanto trabajo no da tiempo para pensar en más, pero tengo muchas ganas de volver a entrenar con las compañeras y disfrutar del deporte", indicó la jugadora del UD Yátova, que se mostró convencida de superar esta crisis.

"Acabaremos ganando este partido, claro que venceremos", declaró Grau, que explicó su particular carrera futbolística, ya que tras un inicio prometedor decidió retirarse antes de los 20 años. "Me retiré a los 19 años y con 23 jugué un año esporádico en el Marítim y medio en el Yátova Femenino. Ahora con 31 he retomado el fútbol en mi pueblo. ¿Cómo he podido estar diez de los últimos 12 años de mi vida sin fútbol?", finalizó.