Futbolista esloveno busca novia rusa para pasar el aislamiento acompañado

El coronavirus ha impedido a Popovic dar continuidad a su buen rendimiento con el Krylia. Tres partidos, dos goles. El mediocampista ya conocía el país por haber jugado varias campañas en el Orenburg.

Se ve que Popovic, de 30 años, quiere asentar la cabeza y formar una familia. "¿Hay algún deseo de encontrar una novia rusa? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Estoy trabajando en ello, pronto todo irá bien", comentó Popovic entre risas en una entrevista con 'Sportbox'.

No dejó novias en su anterior etapa en Rusia, pero en Samara le gustaría vivir en pareja. De momento, se distrae con películas, series y Playstation. Dice que su padre le critica mucho. "Fue futbolista. Me llama después de cada partido y habla de mi actuación. Nunca dice: '¡Bravo, bien hecho!", bromea.

Sobre el coronavirus, opinó. "¿Miedo? Aquí, en Rusia, no. Pero en Europa, incluso en Eslovenia, está sucediendo algo terrible. Todas las instituciones están cerradas, los niños no van a la escuela, las tiendas abren solo de seis a ocho horas al día. Estoy constantemente en contacto con papá, mamá y mi hermana, por supuesto. Me preocupo por ellos. Pero aquí no tengo problemas con ello", declaró.