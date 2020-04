Futbolistas On pidió por tercera vez una reunión con la ACFF

Futbolistas On, sindicato de futbolistas, solicitó este miércoles una reunión de la Comisión Paritaria del I Convenio Colectivo Fútbol Femenino para abordar la Lista de Compensación que considera "nula" y que hace referencia a las cantidades que los clubes que firmen a menores de 23 años deben pagar a los de origen.

Futbolistas On, en un comunicado oficial, envió esta tercera solicitud de reunión a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para celebrar el encuentro.

El sindicato afirma que en las dos peticiones anteriores advirtieron del "abuso" de las cantidades exigidas por los clubes de origen, que fija al de destino el montante que debe percibir a modo de compensación por firmar a una jugadora menor de 23 años que acaba contrato en la entidad en la que se ha formado.

"Sobra recordar el daño que causa a la promoción profesional de la futbolista un importe desproporcionado que su club de procedencia imponga para su fichaje en la Lista de Compensación", afirma el sindicato.

"En las dos peticiones anteriores, advertimos no solo del abuso de algunas de las cantidades exigidas, sino también del deber de la propia Comisión Paritaria de valorar dichos importes, en el cumplimiento de su función de interpretar y aplicar el convenio y por ello pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de la Lista de Compensación", agrega.

Por ello, indica el sindicato, existe la existencia de "defectos graves" en la presentación de la Lista de Compensación que conllevan su nulidad.

Para Futbolistas On, el artículo 20 del Convenio Colectivo obliga al club de procedencia a notificar a la futbolista y a la Comisión Paritaria a través de la ACFF su inclusión en la lista y el importe de la compensación a percibir por su preparación con fecha límite del 1 de marzo del año en que finalice el contrato.

"Pues bien, este plazo se ha incumplido, ya que la Comisión Paritaria no se constituyó hasta el 4 de marzo", analiza Futbolistas On.

Asimismo, inciden "en el hecho" de que al no estar publicado el Convenio Colectivo en el BOE, las manifestaciones sobre el contenido de la Lista de Compensación hechas por el Athletic Club o el Fútbol CLub Barcelona, que no están asociados a la ACFF y no han firmado el convenio, no pueden tener efectos frente a otros clubes que pertenece a la ACFF.

"Tampoco tienen la capacidad para limitar el derecho al desarrollo profesional de las futbolistas que figuran en la lista, al menos hasta la publicación del Convenio en el BOE", añade.

"A Futbolistas On le preocupa el futuro de las futbolistas y trabaja con el convencimiento de que la mejor manera de defender sus derechos y sus intereses es ir de la mano de la ACFF y AFE y llegar a acuerdos en la Comisión Paritaria", apunta.

Sin embargo, agrega, como no depende de Futbolistas On obtener una respuesta a su tercera petición para conseguir una reunión, el sindicato estudiará las medidas a tomar "para ayudar" a sus afiliadas "y a todo el colectivo de futbolistas en general".