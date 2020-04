Futbolistas y directiva del Leganés acercan posturas sobre los recortes

La situación en el Leganés parece que poco a poco va camino de solucionarse. El acuerdo por la rebaja salarial de los futbolistas del primer equipo ha dado un pequeño paso más para ser una realidad.

Pero el entendimiento aún es algo lejano, según 'AS'. Los futbolistas, que en un principio accedieron a rebajarse un 10% el sueldo, han subido cinco puntos, hasta una rebaja del 15% en caso de que el campeonato no se reanude.

El club, que comenzó la negociación en el 20% de rebaja prevista, ha relajado un poco sus peticiones, bajando hasta el 18,5%. Ya no les separan diez puntos porcentuales, solo tres y medio.

El problema, desde el punto de vista de los jugadores, es que mientras ellos renuncian con la subida al 15% a 1,25 millones de euros, el club solo ha rebajado en 375.000 euros sus peticiones.

Y, para colmo, la prima por la permanencia, en caso de que la Liga no se reanude y el Lega siga en Primera por la vía administrativa, no se le abonaría a los jugadores.

Dice el citado medio que la directiva considera que la plantilla no ha hecho méritos para merecerla. El Leganés ha estado en descenso desde la jornada 2, y, además, dicha prima ha de ganarse en el campo y no en los despachos. El Leganés se fue al parón en penúltima posición, a tres puntos de la salvación.

Dice 'AS' que el vestuario 'pepinero' siente que, con la eliminación de la prima, el club se saldría con la suya, y aplicaría la pretendida rebaja del 20%. Dicho de otro modo, la plantilla cree que el club, pese a la buena salud económica del mismo, no está dispuesto a dar su brazo a torcer, y que serán ellos los únicos que arrimen el hombro.

Por otro lado, en caso de que la temporada se reanude y se finalice, con público o no en la gradas de Butarque, el Leganés habría aceptado la petición de los jugadores de no hacer recortes, se juegue o no a puerta cerrada lo que resta. Inicialmente, la idea del Leganés era la de reducir un 3% los salarios si se jugaba sin público, y un 2,5% en caso contrario.

Esta decisión, en lugar de agradar a la plantilla ha puesto en alerta a los más suspicaces, pues el hecho de que el club no negocie los recortes en caso de suspensión, pero sea tan generoso en el escenario de la reanudación hace pensar que lo más seguro sea que la temporada no se pueda finalizar.