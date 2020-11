Gabi, legendario capitán del Atlético, anuncia su retirada

Gabi anunciaba el pasado mes de junio que no continuaría en el Al Sadd entre rumores sobre su incorporación al cuerpo técnico del Cholo Simeone. Este domingo, cinco meses después, el histórico capitán del Atlético de Madrid se retira.

El ya ex centrocampista comunicó a través de sus redes sociales que cuelga las botas y lo hizo con un bonito mensaje de agradecimiento no solo a compañeros, entrenadores o familiares. También al deporte, al fútbol.

"Cuando empecé a jugar al fútbol nunca imagine que mis sueños se harían realidad. Hoy ha llegado el día de poner punto y final a mi carrera como futbolista. Quería agradecer a todas las personas que han formado parte de este camino, desde todos mis compañeros, entrenadores, trabajadores de todos los equipos y por supuesto mi familia y amigos porque nunca han dejado que me derrumbara en los momentos de dificultad", escribió en su perfil de Instagram.

"También a toda esa afición que me ha exigido y también alentado para que fuera mejor, no solo en el campo si no también fuera de él. Por último, a ti, fútbol, por darme la oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente (sin duda el patrimonio más grande que he adquirido. Ahora me toca cuidar de los míos. ¡Gracias a todos!", concluyó.

A los 37 años, Gabriel Fernández Arenas 'Gabi' pone el punto final a una trayectoria de 18 que arrancó en la cantera del Atlético de Madrid. Allí debutó a los 19 antes de pasar por el Getafe y marcharse al Real Zaragoza, en el que jugó durante cuatro temporadas.

De allí queda su recuerdo más infausto, la imputación en el caso del presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011. No fue hasta 2019 cuando quedó absuelto tras un largo proceso en el que fueron condenados los directivos maños Agapito Iglesias y Javier Porquera por falsedad documental.

Fue en 2011 cuando volvió a casa. En diciembre salió Gregorio Manzano y entró Diego Pablo Simeone, de cuya mano vivió la etapa más gloriosa del club 'colchonero'. Como capitán rojiblanco levantó seis títulos: una Copa del Rey, una Liga, dos Europa League, una Supercopa de Europa y otra de España.

Al final de la temporada 2017-18, Gabi decidió marcharse dejando atrás 417 partidos en los que metió diez goles y repartió 38 asistencias como atlético. Sus últimas dos temporadas las pasó en un Al Sadd con el que también ganó una Liga y las Copas del Jeque Jassem, la del Príncipe de la Corona de Catar y la Copa de las Estrellas.