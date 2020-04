Gabi ya se ve en el cuerpo técnico del Atlético

Hay clubes que marcan a los jugadores y hay futbolistas que se quedan para siempre en ciertas entidades. Gabi y el Atlético son el mejor ejemplo de ello.

El ex capitán del Atlético concedió una entrevista a 'Goal' y habló sobre su futuro. Tiene claro que, antes o después, volverá al Metropolitano. "Claro que me veo en el cuerpo técnico. Por el vínculo con la afición, por cómo conozco al club, por cómo conozco a la plantilla y al actual entrenador... Pero soy muy respetuoso con todo el mundo y con la gente que hay. Y, si tiene que llegar en el futuro esa situación, pues ojalá que llegue y que sea con mucho éxito", destacó.

Gabi confesó que sigue manteniendo el contacto con sus ex compañeros: "Hablo con Koke casi a diario, con Godín, con Juanfran, con Raúl García... También hablo con los trabajadores del Atlético. Me he puesto a su disposición por la crisis sanitaria. Sé que vienen momentos complicados".

El '14' no se perdió el glorioso partido de 'su' Atlético en Anfield. "Parecerá una locura, pero lo viví tranquilo. Confiaba en el equipo. No se vieron dudas como en otras fases de la tiempo. Vi a una plantilla segura. La gente aún no se ha dado cuenta de lo que es el Atlético de Madrid", señaló.

Por último, relató cómo está llevando la pandemia. "Estoy en Catar. La Semana Santa iba a pasarla con mi familia, pero los planes no valen de nada. Te da un poco de desesperación no estar con ellos...", concluyó.