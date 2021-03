Gabigol se excusó tras ser detenido: "Me faltó sensibilidad"

Brasil se despertó este domingo con la detención de Gabigol al estar en una fiesta con cerca de 200 personas en un casino clandestino en Sao Paulo, pese a las restricciones por el COVID-19.

El jugador de Flamengo quiso dar su versión del caso acaecido en la madrugada del sábado al domingo. "No estoy acostumbrado a ir al casino, lo único que juego son los videojuegos. Estaba con mis amigos y fuimos a comer", dijo en 'Globoesporte'.

Explicó Gabigol que cuando se iba, "llegó la policía y les dijo a todos que se fueran al suelo". "Me faltó sensibilidad por mi parte. Era mi último día de vacaciones y estaba feliz de estar con mis amigos. Pero usé una mascarilla, gel de alcohol... Cuando me di cuenta de que había un poco mas de gente, me fui", añadió.

La fuente citada asegura que Gabigol no será procesado por los hechos, peor que el caso pasa al Ministerio Público para decidir si abre un caso o no al participar en una acción ilegal en tiempos de pandemia.

Los casinos y los bingos están prohibidos por ley en Brasil desde hace años. La policía de Sao Paulo han tenido que dispersar varias fiestas clandestinas, en algunas con hasta 600 personas, desde que el gobierno regional impuso nuevas medidas restrictivas para intentar frenar la propagación de la pandemia, entre las cuales un toque de queda nocturno, el cierre de bares y restaurantes y la prohibición de eventos y fiestas que generen aglomeraciones