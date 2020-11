Gabón teme perder a Aubameyang por el lío en el aeropuerto: "Se acabó..."

El pasado domingo, la Selección de Gabón tuvo que dormir en el aeropuerto por culpa de un problema burocráfico con los test de coronavirus, justo cuando viajaban a Banjul para enfrentarse a Gambia en un partido que acabaron perdiendo por 2-1.

Tras regresar a Londres, en el Arsenal vieron que el estado físico de su estrella Pierre-Emerick Aubameyang estaba lejos de ser bueno. Ahora el enfado de los 'gunners' es tan grande que podrían incluso impedirle al delantero que vuelva con su selección.

Así lo señaló Patrice Neveu, seleccionador de Gabón, en unas palabras a la prensa local recogidas por 'AS': "El Arsenal llamó a Pierre-Emerick. Después de verle en estas condiciones, se acabó... No le van a dejar volver y no solo a él, pasará con otros jugadores de otros clubes".

Neveu se resignaba: "Es entendible. Son jugadores del máximo nivel y cuando van con sus selecciones deberían tener un mínimo de confort. Todos los jugadores intentaron dormir en el suelo del aeropuerto. Imagínate si Aubameyang, que cobra más de un millón de euros al mes, se lesionara".

"El Arsenal puede estar enfadado después de lo sucedido. De ver a su jugador dormir en el suelo", agregó el técnico gabonés. No obstante, las normativas de la FIFA obligan a los clubes a liberar a los jugadores para que vayan son sus selecciones.