Gabriel Caballero ve a Juárez FC en pie por "la disciplina"

El argentino Gabriel Caballero, entrenador del Juárez FC del fútbol mexicano, aseguró este martes a 'EFE' que su equipo tiene una idea de juego, pero se mantiene entre los mejores del torneo Apertura por la disciplina.

"La disciplina que nos llevó a levantarnos de las adversidades y eso me tiene contento", aseguró el entrenador, dos días después de que su equipo se quedó con nueve hombres y así empató 1-1 con los Pumas UNAM en el estadio de su rival.

Caballero, quien jugó como mexicano el Mundial de Corea-Japón del 2002, reveló que se siente maduro en el banquillo y lo transmite a su equipo.

"En todos proceso el tiempo ayuda a madurar. A mí me tocó en 2010 en Pachuca; en mi primer torneo el equipo estaba bien y después perdí los últimos cinco partidos, no califiqué a liguilla. El segundo torneo vino un bajón y no terminé, es parte de la paciencia que no se tiene con los técnicos nuevos", señaló.

Caballero asimila la despedida del Pachuca con agradecimiento, pues le orilló a refugiarse en la liga de Ascenso para empezar desde abajo y volver con mejores armas a Primera División. En segunda fue campeón un par de ocasiones, con Dorados y Tapachula.

"A mí me sirvió que me echaran de Pachuca. Fui al Ascenso porque quería hacer el proceso desde cero, pasé cuatro años que me dieron madurez para manejar diferente las cosas. Hoy me encuentro en Bravos con una directiva respetuosa de mi idea, con una confianza que me da seguridad", revelo.

Después de tres jornadas del Apertura, bautizado por la Liga MX como torneo 'Guardianes', el Juárez suma un triunfo, dos empates y cinco puntos, con los que se coloca en el sexto lugar, a dos unidades de los líderes.

"En el estadio de CU (contra los Pumas) mostramos lo trabajado estos años; el equipo nunca se desordenó, fuimos disciplinados, se mantuvo la forma y nos llevamos un resultado importante", explicó.

Aunque el rendimiento en la temporada ha sido bueno a pesar de no contar con una plantilla de grandes figuras, Caballero expresó que faltan detalles para llegar al clímax en el juego de conjunto.

"Siempre hay más por hacer, estamos en un proceso de crecimiento, hemos hecho cosas que ilusionan a la directiva y afición, vamos por el camino correcto. Todos mis jugadores han tenido disposición rifándosela cuando les ha tocado jugar y el equipo se ha comportado bien esté quien esté en la cancha, eso me da tranquilidad", concluyó.