Gabriel Jesus llama "genio" a Guardiola y se enfoca en ganar la Champions

Gabriel Jesus es protagonista en el City. Y más que lo será tras la lesión de Agüero. Así que se acercan semanas vibrantes para el atacante brasileño, que en 'Globoesporte' admitió que la Champions le quita el sueño y tuvo bastantes palabras bonitas para Pep Guardiola, al que no dudó en catalogar de "genio".

"Todos los que trabajan o trabajaron con él pueden confirmar que tácticamente lo resuelve todo. Se despierta, hace cosas que no esperas y el equipo gana 5 a 0. Es un genio del fútbol. Le gusta trabajar con jóvenes, le gusta enseñar", comentó.

Además, en tono de broma, habló de hasta qué punto lleva el perfeccionismo: "Es muy intenso y muy bueno, pero a veces es mucho. Mucha agua mata a las plantas también, pero es una buena agua".

El Liverpool ya es campeón de la Premier oficialmente, pero Gabriel Jesus no vaciló al reconocer que hacía tiempo que sus sentidos están en la competición continental. "Hace tiempo que tenemos la cabeza puesta en la Champions, estamos plenamente centrados", aseguró, aunque no obvió que aún no está en cuartos: "Antes de pensar en ganarla hay que superar al Madrid".