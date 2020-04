Gago decidirá en agosto si se retira

Fernando Gago cumplió este viernes 34 años en plena recuperación de su lesión de la rotura del ligamento cruzado que le tendrá alejado de los terrenos de juego hasta septiembre. Un percance que le hace dudar sobre su futuro.

"Siempre fue mi idea retirarme en el césped, pero también van pasando un montón de cosas. Me gusta jugar a la pelota, estar en un campo de fútbol y disfrutar de cosas simples. También sé que estoy en los últimos años de mi carrera. En julio o agosto tomaré una decisión", dijo en 'Radio la Red'.

Gago se lesionó ante Aldosivi el 30 de enero, lo que hará que, entre julio y agosto, cumpla seis meses desde el percance físico. "Ahí empezaré a ver cómo y para qué estoy. Si tengo ganas de jugar, si la rodilla me responde... haré el análisis en base a lo que tenga ganas", aseveró.

"Nunca me quedé esperando la respuesta. Me pasó y listo. Es lo único que me digo. Los primeros meses es un proceso que sí se piensa mucho, porque estás tirado en la cama y sientes que no sirves para nada", explicó un jugador acostumbrado a las lesiones.

"Para una recuperación tan larga tienes que tener ganas. No todos los días son iguales. Son situaciones difíciles, pero es un lindo desafío personal", sentenció el ex futbolista de Boca Juniors.