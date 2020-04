Gago desveló el secreto para entender a Messi en el campo

Fernando Gago sigue batallando con las lesiones. Tras romperse los ligamentos de la rodilla izquierda, el argentino informó que decidirá en agosto si se retira o no del fútbol profesional.

De hecho, el veterano jugador ya piensa en su posible futuro como entrenador una vez cuelgue las botas, tal y como ha señalado en 'Radio Continental': "Siempre me gustó, sea como DT o director deportivo. No estoy pensando ahora en dejar de jugar. Se verá entre junio y agosto qué decisión tomo. Estoy igual estudiando, incorporando cosas además de lo que ya viví para ver el día de mañana qué es lo que más me gusta hacer".

Además, también tuvo tiempo de hablar de su relación con Leo Messi: "Son muchos años de amistad y jugar al fútbol. Compartía la forma de ver el fútbol que él tenía. Y entender que si él estaba parado en mitad de cancha, era porque no estaba cómodo. Sabía que no había que dársela. Si estaba parado era porque estaba buscando el espacio y necesitaba de dos pases más para generar movimientos".

Y añadió: "Van pasando situaciones y lo vas entendiendo. Siempre dije que no había que darle la pelota en todo momento y menos con un marca escalonada. Es más fácil en el uno contra uno. Yo trataba de buscarle el espacio para que el pudiera controlar y girar. El pase tenía que ser 100% preciso porque tal vez había tres o cuatro tipos al lado. A veces me salía, a veces no. Pero se me hacía fácil entenderlo".

Finalmente, pudo explicar cómo está viviendo el confinamiento por la pandemia de coronavirus: "Es raro para todos. Trato de enseñarles a mis hijos con las tareas. Paciencia es lo que más trabajamos. Nos da miedo a todos, pero ojalá se solucione rápido. Yo ahora no tengo kinesiólogo ni preparador físico por todo esto. Ahora no necesito mucho de los aparatos, hago movilidad en casa, pileta y gimnasio".

"Obviamente, todavía no puedo correr y a mi hijo, por ejemplo, le tiro la pelota con la mano. Me puse un plazo para ver cómo estoy en unos meses. Si tomo la decisión de jugar, Vélez será el primer club. Hablaré con el DT que sea, los directivos y se arregla en uno o dos minutos. Es blanco o negro. Ahora, estoy con ganas de recuperarme para tener una vida normal", concluyó el jugador de Vélez Sarsfield.