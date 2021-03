Gago respiró aliviado tras su primera victoria a domicilio

Aldosivi logró su primera victoria a domicilio de la temporada frente a San Lorenzo (1-2) y su entrenador compareció tras la finalización del mismo para hablar sobre el el estilo de juego de su equipo.

"Trato de no ser ni pragmático ni idealista. Trato de generar una idea de juego", subrayó Gago en sala de prensa.

Además, el ex jugador del Real Madrid y Boca Juniors, entre otros, se mantuvo prudente a pesar de la importante victoria lograda: "Lo dije después del primer partido: un resultado no me va a cambiar la forma de jugar ni de pensar. Creo mucho en estos chicos, creo en la forma en que lo están haciendo".

"Siempre va a faltar algo, siempre va a haber cosas buenas y cosas malas", añadió el argentino en relación al juego desplegado por su equipo frente a San Lorenzo. El balón parado es uno de los fuertes de este equipo y para Gago es muy importante.

Aldosivi es octavo en la Zona A de de la clasificación de la Copa de la Liga Profesional Argentina con siete puntos. La próxima semana recibe a Banfield en casa en otro duelo marcado por lograr entrar en los puestos que dan acceso a la siguiente fase.