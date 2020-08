Gaitán espera en Madrid a la llamada del Sporting de Braga

Nico Gaitán lleva varias temporadas desaparecido del primer nivel. El ex jugador del Atlético de Madrid no ha tenido fortuna, pero no se rinde a la hora de buscar una nueva aventura en Europa.

Afirmó 'Mundo Deportivo' que el futbolista argentino se encuentra en la capital de España, en Madrid, a la espera de que el Sporting de Braga haga la proposición final.

Gaitán volverá a la competición donde mejor nivel ha dado, pues en las filas del Benfica desplegó su juego con todas las garantías. Ahora, a los 32 años, espera una nueva oportunidad.

El futbolista argentino abandonó el Atlético de Madrid con destino al Dalian Yifang de China. Posteriormente pasó por el Chicago Fire para terminar esta misma campaña al Lille.