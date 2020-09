Gales gana 'sin' Bale, Andorra celebra el punto, festival en el Islas Feroe-Malta...

Gales, en la Liga B, ganó sin Bale. Pero no es que el madridista no jugase, sino que, con él en el campo, el combinado galés no logró pasar del empate en su visita a Finlandia. El '11' blanco fue titular, pero se retiró en el descanso. Moore, en el 80', le dio la victoria a los visitantes.

En ese grupo, Bulgaria e Irlanda empataron a uno. Kraev adelantó a los locales y Duffy, ya en el minuto 93, rascó un punto 'in extremis' para los visitantes.

En el partido que abrió la jornada, Letonia y Andorra, de la Liga D, no pasaron del 0-0. Un punto que fue celebrado por los andorranos, que vieron cómo su rival falló un penalti, le dio al palo y erró claras ocasiones. Incluso supo bien el punto pese la roja al local Gutkovskis en el 71'.

Los otros dos compañeros de grupo, Islas Feroe y Malta, regalaron el partido más entretenido de la jornada. Los isleños se adelantaron en el 25' por medio de Klaemint Olsen, pero Malta logró remontar con los tantos de Degabriele (37') y Nwoko (73'). Cuando ya celebraban la victoria, los locales le dieron la vuelta gracias a otros dos Olsen. Andreas puso el 2-2 en el 87' y Brandur, en el 90', selló el triunfo.

Por último, la Liga C tuvo el empate a uno entre Moldavia y Kosovo, con los tantos de Nicolaescu y Kololli, y la igualada de Eslovenia, con Oblak en la portería, y Grecia a cero.