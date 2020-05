Gallar ve al Girona listo para Primera

El fútbol aún no ha vuelto, pero el Girona ya lo vislumbra en el horizonte. Y regresa con las ganas intactas de volver a Primera.

"Queremos subir, es nuestro gran objetivo. Subir como sea. Creemos que podemos hacerlo. Queremos que se retome la competición cuanto antes porque sabemos que podemos hacer cosas muy bonitas", afirmó Gallar en una entrevista para la cuenta de Instagram oficial del club.

El futbolista de Terrasa, que admitió que después del confinamiento lo más importante será luchar contra el miedo a lesiones, remarcó que la plantilla del Girona anhela regresar a los entrenamientos lo antes posible.

"Me he encontrado con Stuani, que justo salía de la peluquería cuando yo llegaba, y lo que hablábamos con él: todos estamos motivados para intentar hacer realidad el objetivo, y trabajando un montón", apuntó Gallar.

El '21' rojiblanco, que ha jugado 29 partidos desde su llegada a Montilivi el verano pasado procedente del Huesca, reconoció que todavía no ha ofrecido "su mejor nivel" y que espera "ser importante para el Girona" en el tramo final de temporada para devolver toda la confianza depositada en él.

Gallar, ex jugador del Terrassa, Mallorca o Hércules, entre otros, también aprovechó la ocasión para dirigirse a la hinchada rojiblanca y recordar su importancia en la lucha por el ascenso. "Son una parte primordial para nosotros y con su ayuda será todo más fácil. Les pido que no dejen de apoyarnos. Aunque se juegue lo que queda de la liga a puerta cerrada, aunque no puedan estar en los estadios, para nosotros son muy importantes", aseguró.

Respecto a la "nueva normalidad", Gallar recordó la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias y relató sus primeras impresiones al salir, después de varios meses, a cortarse el pelo.

"Me he tenido que esperar un par de minutos en el coche a que acabara el que estaba antes que yo. Es una experiencia que no pensaba vivir jamás. Ha sido raro. Pero tenemos que ir adaptándonos a esta nueva normalidad. Y aportar cada uno nuestro granito de arena", concluyó el delantero rojiblanco.