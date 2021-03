Gallardo contó qué les dijo a sus jugadores antes de la final

River Plate estuvo de nuevo a la altura en una nueva final, en este caso en la Supercopa Argentina, y barrió a Racing con un 0-5 para conquistar un nuevo título en Argentina. Tras el duelo, Marcelo Gallardo pasó por los micrófonos de 'TNT Sports'.

"Dicen que las finales hay que ganarlas como sea, pero yo me voy mucho más feliz cuando el equipo no funciona. Sostenernos en el tiempo no es fácil. Nos ha tocado ganar o perder, pero no cambiamos nuestra forma, nos da felicidad", destacó el técnico.

"Más allá de ganar o perder nos interesa que seamos un equipo que a la gente de River le represente. Les dije a los jugadores antes de salir a jugar que hay veces que uno debe tener en cuenta lo que representa esta camiseta para la gente", añadió.

El apoyo de la gente, diferente con la pandemia: "Lo que vivimos del hotel hasta el estadio fue muy emotivo. Gente que no está acostumbrada a ver a River salió a la puerta de casa solo para ver pasar el autobús. Yo les dije que jugábamos para esa gente. Y los jugadores se brindaron por ellos y por toda la gente de River".

Su abrazo con Enzo Pérez evidencia la continuidad del centrocampista: "Enzo representa lo que es el equipo, nos da una actitud muy marcada. Somos un gran equipo, un grupo de personas que realmente convive de muy buena manera. Todo esto es un mimo a todo el esfuerzo que ellos vienen haciendo".