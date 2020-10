Gallardo dejó claro que River no es un mercadillo: "No estamos de oferta"

River Plate encara un mes clave con la Copa Libertadores y el inicio del campeonato. Preguntado en sala de prensa por el mercado, con las últimas salidas de Juan Fernando Quintero y Lucas Martínez Quarta, el técnico fue bien claro.

"Se habla de nuestros jugadores como si estuvieran en la cartelera. Parece que ofrecemos posibilidades a los clubes que tengan un poquito de dinero a que vengan a buscar a nuestros jugadores buenos y baratos. Como que estamos en oferta. Y no, nosotros no estamos en oferta", aclaró.

"Tratamos de que nuestros jugadores tengan el valor que merecen, más allá de la situación compleja que entendemos que existe. Si hay alguno que tiene intenciones de irse porque llega una oferta, será evaluada. Pero no quiero estar todos los días pensando si se va a ir o no un jugador. Los futbolistas nuestros son queridos porque tienen buenos rendimientos en un muy buen equipo que funciona muy bien", añadió Gallardo.

Sobre si habrá o no más salidas, Gallardo no pudo asegurar nada: "Ofertas reales no hay. Van a seguir sondeando, pero formalmente no ha venido ninguno. Y después de lo de Martínez Quarta ningún jugador ha tenido la intención de sentarse a hablar para decirme que ve con buenos ojos una posible salida. No hay compromiso de que no vaya a haber más movimientos, pero esperemos que no se vaya nadie más. Tenemos muchas expectativas de lo que queda a final de año".