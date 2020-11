Gallardo en estado puro: de su alegría con Kily González al cabreo por el 'no parón' del torneo

Tras una derrota inesperada frente a Banfield, River Plate logró su primera victoria en esta Copa de la Liga Profesional Argentina al superar por 2-1 a Rosario Central.

Un encuentro que fue muy especial para el técnico Marcelo Gallardo, que antes del inicio del choque se reencontró con Kily González, con el que coincidió durante su etapa en la Selección Argentina.

Ambos se abrazaron y saludaron efusivamente antes del inicio del encuentro, que se terminó decantando a favor del 'Millo'. Una victoria que, sin embargo, no sirvió para ocultar un gran enfado del 'Muñeco'.

Y es que en la sala de prensa, el entrenador de River Plate mostró su malestar por la decisión de que el torneo local no pare pese a que hay fechas internacionales de la FIFA, lo que merma la plantilla del 'Millo'-

"Nutrimos a muchas selecciones. Eso también te hace pensar que a nuestro torneo local claramente le resta importancia. Porque si quieres tener a todos tus jugadores para darle importancia y no los tienes, y el torneo local no para... No considero que sea injusto pero sí creo que se le debe dar la relevancia que merece", sentenció el argentino.