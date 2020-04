"Gallardo es uno de los mejores entrenadores del mundo"

La historia de Marcelo Gallardo con los futbolistas es similar en la mayoría de los casos. Palabras de respeto, elogio y admiración se mezclan entre los protagonistas que pudieron disfrutar de su mando en el vestuario.

En este caso, Lucas Alario, goleador que explotó durante su etapa en River Plate, se expresó de manera muy positiva respecto al estratega. "Es uno de los mejores entrenadores del mundo", señaló sin vueltas a 'Súper Mitre Deportivo'.

En relación al método de trabajo, señaló que "tiene la facilidad de sacarle lo mejor a cada jugador". En su caso personal, le marcó profundamente: "Me hizo crecer. Gracias a él y a mis compañeros tuve la oportunidad de venir a Alemania".

Sobre su despedida, el oriundo de Tostado manifestó: "Tras aquello no hablamos más, pero no creo que se haya enfadado. Habría que preguntarle a él. Me despedí como amigo, agradeciéndole todo lo que había hecho por mí".