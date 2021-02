"Gallardo estuvo a horas de ser técnico del Barça"

Para muchos argentinos, Marcelo Gallardo es el mejor entrenador de Sudamérica. El 'Muñeco', que ha tocado la gloria con River en más de una ocasión, ha estado en el radar de equipos como Madrid o Barcelona, entre otros.

En relación al conjunto azulgrana, Mariano Juan reveló en 'ESPN' que el técnico estuvo muy cerca de aterrizar en 'Can Barça' tras perder la final de la Libertadores 2019. De hecho, el ex futbolista explicó el motivo que llegó al técnico del 'Millonario' a decir "no".

"Jugó la final de la Libertadores contra Flamengo y luego él habló con Abidal por teléfono. Gallardo le explicó que si comenzaba la pretemporada con River no se iba al Barcelona", empezó diciendo el comentarista.

Asimismo, Mariano Juan continuó en la misma línea: "En el medio, hay unos partidos que Valverde gana con el Barça y se retrasó porque el club no lo iba a echar". Da la casualidad de que a Valverde lo echaron tras caer en la Supercopa de España frente al Atlético y el 'Muñeco' ya había empezado la pretemporada con River.

"Abidal fue compañero suyo en Francia y por eso lo llamó. Yo soy su amigo y muchas veces me muerdo la lengua, lo cuento porque salió ahora. Gallardo le avisó de que no iba porque había comenzado la pretemporada", finalizó.