Gallardo le dejó un recado a Boca Juniors

El empate de River Plate en casa frente a Defensa y Justica aprieta la Superliga Argentina a falta solo de una jornada para que se decida el título. En la última fecha, Boca Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata y los 'millonarios' visitarán el campo de Atlético Tucumán.

Pese a que el equipo de Núñez depende de sí mismo, está obligado a ganar para no verse superado en la tabla en caso de victoria de los 'xeneizes'. Pero para Gallardo no hay presión. "¿Cómo no vamos a estar convencidos si somos un equipo al que le encantan estos partidos definitorios? Nos encantan y nos motivan muchísimo", afirmó Gallardo en rueda de prensa.

El preparador de River aprovechó la comparecencia para dejarle un mensaje al eterno rival. "No jugamos con Boca, jugamos con Atlético. No tenemos que prepararnos contra Boca. Cuando tuvimos que jugar finales contra Boca nos preparamos para ello y ganamos, ahora no es el caso", aclaró.

"Somos líderes y estamos un punto por encima de Boca. Podemos tener momentos en los que no estemos bien, pero nada de lo de afuera nos va a alterar. No cambia absolutamente nada. El sábado veremos qué pasa", zanjó finalmente Gallardo.