Gallardo predijo su llegada al banquillo de River... ¡en el 2000!

Marcelo Gallardo es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol sudamericano del siglo XXI. El argentino, en su etapa de jugador, tuvo una premonición que se acabó cumpliendo con el paso de los años.

El ex jugador, en el programa 'Mar de Fondo', fue preguntado sobre con qué jugadores le gustaría retirarse en el 'Millonario'. "Soñando un poco, con los que he jugado, me gustaría terminar con todos los que salimos como Matías Almeyda, Crespo, Ortega, Aimar, Saviola... Pero me gustaría ser el entrenador", dijo entonces.

La primera parte no la pudo hacer, pues contar con una pléyade de figuras que han pasado por River Plate es muy cimplicado. Pero lo segundo sí lo ha hecho con creces

.Gallardo llegó a la disciplina de River Plate como entrenador en 2014 tras un primer paso por Nacional. Desde entonces, el 'Muñeco' ha ganado tres Recopas Sudamericanas, dos Libertadores, una Sudamericana y tres Copas de Argentina.