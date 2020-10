Gallego cree que el Almería tiene plantilla para hacer dos equipos

El entrenador del Sporting David Gallego no quiso valorar la posibilidad de incorporaciones o salidas en los próximos días: aseguró que se centra en lo que tiene "sin pensar en lo que pueda llegar o salir porque las hipótesis hacen perder el tiempo".

"Lo que tengo claro es que cuando se cierre el mercado tengo que tratar de sacar el máximo rendimiento a la plantilla que esté", afirmó, y valoró las dos únicas incorporaciones, Cumic y Saúl García, "porque son jugadores que cumplen el perfil que se buscaba" e indicó que "si surge otra posibilidad que también lo cumpla, se estudiará".

Gallego aseguró que tanto para la dirección deportiva como para él "nunca se valoró otra opción que la de que Djurdjevic siguiera en el club" y, sobre las palabras del delantero serbio, que manifestó que el actual entrenador es con el que mejor se entendía, el técnico señaló que creía mucho "en la comunicación con los jugadores".

"Adonde no llega lo que veo tiene que llegar lo que los jugadores me dicen y por eso me parece importante hablar con ellos, con los que más juegan y con los que menos porque, cuanto mejor conocimiento tenga, mejor para todos", indicó David Gallego.

El entrenador aseguró estar "muy feliz" en el Sporting y que está centrado en "cómo hacer mejor el trabajo, en preparar la semana y tener claro lo que hay que hacer en el siguiente partido".

El próximo rival será el Almería, del que Gallego destacó que tiene "una plantilla muy poderosa, doblan todas las posiciones con un nivel competitivo máximo" e incluso asegura que "con la plantilla que tiene puede hacer dos equipos y que el nivel no baje, es una de las plantilla más compensadas que apuesta por el juego asociativo y arriba tiene jugadores con desborde y gol".

Gallego está satisfecho de los entrenamientos de la semana y, en referencia a posibles cambios en la alineación inicial, el entrenador considera que "la gente se fija en los que empiezan pero tan importantes son los que empiezan como los que acaban los partidos".

Ante el buen inicio de su equipo, tres victorias en otras tantas jornadas e imbatido, Gallego advierte que "el argumento tiene que ser el mismo ahora que se gana como cuando no se gane, ver lo que se hace mal para seguir creciendo".

El entrenador había indicado días atrás que el aspecto ofensivo es el que le gustaría mejorar; sin embargo, manifestó que "no hay un aspecto concreto a mejorar, solo hay que tratar de seguir creciendo cada día".

David Gallego no podrá contar ante el Almería con los lesionados Cristian Salvador, Marc Valiente y con el sancionado Gaspar Campos, mientras que son duda Palayo Morilla y Pablo Pérez.