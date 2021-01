Gallego dejó entrever el regreso de los positivos en COVID-19

El entrenador del Sporting de Gijón, David Gallego, ha dejado entrever la posibilidad de que vuelva al equipo inicial el domingo ante el Cartagena alguno de los jugadores que dieron positivo a la vuelta del parón navideño, ya que aseguró que "van todos mejorando en sensaciones y a nivel físico".

El portero Diego Mariño y el centrocampista Manu García son los que podrían entrar en el once inicial sin descartar algún cambio en el centro del campo donde también podría entrar Pedro Díaz.

Sobre el guardameta, una de las claves de la fortaleza defensiva del equipo esta temporada Gallego ha manifestado que "Mariño acumula más entrenamientos, se encuentra con buenas sensaciones esta semana y veremos el domingo cuál es el mejor once que podemos hacer".

Gallego rechaza que la suplencia tras los positivos de jugadores eran titulares indiscutibles pueda generar tensión dentro de la plantilla y ha asegurado que los jugadores "han entendido que están al servicio del colectivo" y que esa era una de las cosas de las que más orgulloso estaba.

Sobre la posible llegada de algún refuerzo para sustituir al cedido Álvaro Vázquez, Gallego ha señalado que la idea del club es "buscar a alguien que compense esa salida", a la que se unió ayer la de Neftalí si bien este jugador no ha contado en absoluto para el técnico.

Si estas dos salidas no se compensan con la llegada de algún jugador Gallego se encontraría con solo 16 fichas de la primera plantilla lo que complica notablemente la formación de los equipos dado que no pude contar con más de cuatro futbolistas del filial sin incurrir en alineación indebida.

A pesar de lo corto de su plantilla, Gallego ha dicho no tener envidia de su próximo rival que acaba de reforzarse con seis jugadores y fue rotundo al afirmar que estaba "muy contento de la plantilla y su rendimiento" e incluso ha ironizado diciendo que "seguro que el Cartagena se cambiaba por nosotros ahora mismo".

La no llegada de refuerzos no es excusa para Gallego que ha apuntado que "para ser candidatos a cualquier cosa hay que seguir en esta línea, estar unidos, seguir compitiendo cada semana y tener claro que cada jugador que participe debe dar el 100% y no perder esa humildad".

Sobre su próximo rival, el técnico rojiblanco ha destacado que "viene con un nuevo entrenador, propone mucho, es de juego asociativo, está fichando bien, tiene jugadores muy determinantes como Rubén Castro y vienen con la necesidad de puntos" a pesar de lo cual quiere hacer valer la fortaleza de su equipo en El Molinón.

Gallego considera que todas las dificultades que está teniendo esta temporada desde lo corta de su plantilla hasta la aparición simultánea de nueve positivos deben ser tomadas como "una posibilidad de crecimiento, todas las experiencias las puedes coger para el futuro, lo que está pasando a mi me vale como crecimiento personal y de gestión, al final los problemas exigen que busquen soluciones y eso te hace crecer".