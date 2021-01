Gallego reconoció la dificultad de la situación que afronta en el Sporting

El entrenador del Sporting, David Gallego, ha asegurado antes de emprender viaje a Lugo que "por supuesto que va a salir un equipo competitivo" a pesar de las nueve bajas debido a positivos en COVID-19 detectados en el equipo a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Para el técnico, la gestión de la situación en la que se ha visto inmerso el equipo, sobre la que el Sporting no ha permitido contestar a su técnico a las preguntas de los periodistas, "es clara y simple" y que lo primero que hizo tras comprobar las bajas "fue mirar en el B, para ver que jugadores podían echar una mano".

"Mi principal preocupación es llegar lo mejor posible para el duelo ante el Lugo, que el equipo tenga muy claro que es lo que queremos plantear y sobre todo que el equipo esté centrado cien por cien en el partido en lo que depende de él, en lo que va a pasar en el terreno de juego", ha apuntado.

Gallego ha reconocido que "es la situación más compleja" a la que se ha enfrentado desde que llegó al Sporting "por la dificultad de hacer el equipo" aunque ha mostrado su confianza en los jugadores del filial que está seguro de que "van a ayudar".

"Esto no va a mandar al traste la temporada, en esta situación lo más importante es que los chicos se recuperen lo mejor posible y donde no lleguemos con ellos, llegaremos con otros" ha apuntado tras señalar que "los que están que también son muy buenos".

Sobre el Lugo, Gallego ha destacado que "es un equipo que en casa con el nuevo entrenador no conoce la derrota, a nivel físico es muy intenso, muy sólido en defensa y domina muy bien las segundas jugadas, en su campo es un rival temible, pero también tenemos nuestras opciones y vamos a ello".