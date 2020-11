Gallego subrayó la continuidad en el juego como clave

El entrenador del Sporting, David Gallego, aseguró hoy estar "muy contento con el rendimiento del equipo" y, tras declinar compararlo con el de los más fuertes de la liga, señaló que "lo que hay que hacer es no desviarse del camino y seguir trabajando como hasta ahora".

El técnico considera que lo que tiene que reforzar la moral de los jugadores no son los partidos como el jugado ante el Mallorca sino "ver que lo que se trabaja cada semana se refleja luego en los partidos, y eso sucede cada vez más a menudo".

Gallego manifestó que "será la propia competición la que señale la capacidad de mejora del equipo" y aseguró que "de nada sirve minimizar a un rival, por fuerte que éste sea, si luego no se da continuidad a ese trabajo".

"Es una pena que no pueda haber público por cómo ha arrancado el equipo y las sensaciones que está trasmitiendo porque jugaríamos con uno más", reconoció David Gallego.

El entrenador del Mallorca discrepó de Gallego sobre la superioridad del Sporting en el partido que les enfrentó este fin de semana e incluso llegó a decir que no sabía en qué partido había estado el técnico rojiblanco a lo que éste respondió hoy diciendo que era "muy respetuoso con la opinión de los demás" y que tuvo la "suerte de estar en ese partido" porque disfruté mucho con el juego de su equipo.

El técnico mallorquín también aseguró que "el Sporting tiene un once titular para ascender" a lo que Gallego replicó hoy que "no hay ningún equipo en el mundo que pueda conseguir su objetivo con solo once jugadores".

Gallego tuvo palabras de elogio para el Sabadell, su próximo rival del que señaló que "le costó entrar en la categoría", pero que en estas últimas jornadas "ha dado un paso adelante" .

En su opinión, "tiene una propuesta clara, va a por el rival sin esperar sus fallos y de iniciación es uno de los mejores de la liga" por lo que, incluso afirmó que se "quitaba el sombrero" ante la trayectoria del conjunto catalán en las últimas temporadas.