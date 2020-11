Gálvez y una afilada autocrítica: "Para que se nos caiga la cara de vergüenza"

El capitán del Castellón cree que la derrota contra el Oviedo es para que se les caiga al cara de vergüenza. Así de claro se mostró en los micrófonos de 'GOL' después de que terminara el partido. Lo analizó con unas altas dosis de autocrítica y ofreció una mirada general.

"Nos ha faltado compromiso, nos ha faltado actitud, nos ha faltado saber en qué club jugamos. A este club le ha costado mucho estar donde está. Hemos tragado mucha mi*rda, hemos jugado en el barro más bajo que había y ahora no estamos valorando nada", comenzó diciendo.

"Es una derrota muy dura pero, al fin y al cabo, el resultado ahora mismo me da igual. Lo que no me da igual es la imagen que ha dado el equipo. Hay que hacer autocrítica. Al fin y al cabo los que jugamos somos los futbolistas y somos lo que tenemos que hacerla porque esto no puede volver a ocurrir", añadió.

Respecto a cómo reaccionó el vestuario, dijo: "Hubo silencio. Es para que se nos cayera la cara de vergüenza. No hemos entendido el partido o no hemos querido entenderlo. Y esto no puede seguir así, hay que darle un cambio radical".