'Game over' para James

James tiene las horas contadas en el Madrid. El 'cafetero', que no fue citado por Zidane para viajar a Mánchester, asume que su salida está próxima.

El diario 'AS' apunta que el centrocampista, que no disputa un partido desde hace un mes y medio, no volverá a jugar más con el conjunto blanco y eso que le resta un año de contrato.

El día que el colombiano le pidió a su entrenador no estar contra el Athletic, el de Cúcuta cavó su propia tumba.

La última aparición del jugador data del pasado 21 de junio, cuando el Madrid consiguió doblegar a la Real Sociedad con muchas dificultades (1-2).

Desde entonces, James está desaparecido. Mientras tanto, Jorge Mendes, su agente, le está buscando acomodo y parece que el Arsenal es el mejor colocado para hacerse con él.

También se está hablando de Atlético y United, aunque serán los blancos los que tengan la última palabra sobre el futuro del futbolista.