Gameiro se apunta al Valencia 2020-21

Kevin Gameiro quiere seguir en el Valencia. El futbolista francés fue muy claro cuando le preguntaron por su futuro, pese a que el conjunto 'che' lo pueda utilizar como moneda de cambio.

"Todo es posible. Al principio realmente querían despedir a los ancianos y a los grandes salarios. Ahora, me queda un año de contrato", aseguró el delantero francés en 'beIN Sports'.

Consciente de su situación, Gameiro pidió quedarse. "Estoy muy bien en el Valencia, no veo por qué me iría ahora. También hablé con el entrenador, absolutamente quiere que me quede. Cuando un entrenador cuenta contigo, es mejor quedarse", añadió.

Pero Javi Gracia, el entrenador del Valencia, no ha tenido aún peso en la confección de la plantilla. El técnico se ha quejado en rueda de prensa por la falta de refuerzos pese a las salidas, especialmente en el centro del campo.