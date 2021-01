"Ganamos al Atleti, de lo mejor de España... ¿por qué no repetir con el Barça?"

El Cornellà dio la sorpresa dejando fuera al equipo de Diego Pablo Simeone en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Fue un batacazo para los rojiblancos, pero todo un sueño para los catalanes.

Y el destino les tenía preparado algo mejor: en octavos les iba a caer el Barça, otro grande. Ramón, meta del Cornellà, atendió a 'AS' y dijo que sueñan, por qué no, con repetir lo vivido ante el Atlético.

"Hemos eliminado a uno de los mejores equipos de España, ahora nos toca repetirlo con otro. Tenemos esa ilusión. Lo hemos hecho una vez, ¿por qué no podemos hacerlo otra?", se preguntó en voz alta.

Lamentó Ramón que no vaya a jugar Messi. "Me da pena, para mí es el mejor del mundo... y de todos los tiempos. Es una pena que no venga", apuntó.

Eso sí, no cree que el Barça esté mal en lo deportivo. "A pesar de la derrota en la final de la Supercopa, creo que está en un gran momento de forma. Suelo seguir sus encuentros y, a nivel de resultados y de juego, eran muy buenos. Perdió la final, sí, pero yo no diría que llegan mal", finalizó.